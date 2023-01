Lula traz de volta a imagem de Cristo para o Planalto: “Juntos nós vamos mudar esse país”

Presidente disse que a imagem estava guardada no Museu da República e pediu para que buscassem

Lula mostrou para o que veio e disse que vai lutar com Deus para colocar o Brasil nos trilhos. O presidente da República pediu para que a imagem de Cristo fosse retirada do Museu e fosse posicionada onde sempre ficou enquanto governava o Brasil.

“O tempo que ele ficou guardado a madeira foi perdendo cor. Tantos anos eu descobri que meu Cristo estava no museu da república então eu vou colocar ele no lugar onde ele sempre ficou me ajudando a governar esse país”, disse.

Lula ainda finaliza que juntos eles vão poder colocar ordem no país. “Juntos nós vamos mudar esse país”, contou.

A legenda do post ainda dizia: “Juntos nós vamos salvar este país do ódio e da mentira nele semeadas pelas elites que só pensam em si, guiadas pela ganância sem limites…”