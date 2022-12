Lula terá o salário bruto de R$30 mil

De acordo com o UOL, o salário do presidente do Brasil com descontos chega à bagatela de R$23.453,43

Lula nem tomou posse, afinal o ano não virou ainda, mas o povo já está ansioso para saber detalhes do seu governo, principalmente quanto ele receberá pelo cargo. De acordo com o UOL, o presidente receberá o salário bruto de R$30.934,70, mas com os descontos o valor cai para R$23.453,43. Claro que o valor é mais alto do que quando ele comandou o Brasil em 2003. Naquela época ele recebia pouco mais de R$8 mil sem os descontos. Recentemente a Câmara aprovou um aumento de 27% no salário dos políticos o que faria com que o salário de Lula subisse para o valor bruto de R$39.287,07. Será?