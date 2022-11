Lula recebeu alta após retirar lesão na laringe

Presidente eleito tinha uma leucoplasia e o procedimento foi realizado com sucesso

O presidente eleito nas eleições deste ano está com a saúde em dia para o seu mandato em 2023. Lula passou por uma cirurgia na laringe e já recebeu alta do hospital onde foi realizado o procedimento. O presidente foi diagnosticado com leucoplasia, identificada em um check-up antes de uma viagem para o Egito.

Segundo o boletim médico, divulgado pelo Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, o procedimento apresentou ausência de neoplasia.

Lula deve permanecer internado nesta segunda sem eventos em sua agenda pública.