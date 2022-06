Lula compara relação com Janja a Jove e Juma

Candidato a presidência do Brasil está junto com a esposa desde 2017

Disputado até pelo candidato à presidência do Brasil, o papel de Jove, Jesuíta Barbosa, em Pantanal está fazendo tanto sucesso que até Lula se comparou ao amado de Juma em um discurso na noite de quarta (1º) em Porto Alegre. Pensa que acabou? Sobrou para Janja também, que ocupa o lugar de mulher onça no coração do candidato.

“Eu não sei se vocês acompanham de vez em quando a novela Pantanal, mas a nossa relação aqui está que nem a Juma e o Joventino”, disse Lula, que precisou da ajuda da amada para lembrar o nome da personagem par romântico do filho de Zé Leôncio.

Lula e Rosângela da Silva estão juntos desde 2017 e casaram-se ainda esse ano, no mês passado, maio. O casal está morando em São Paulo e chegaram a adotar uma cachorrinha chamada ‘Resistência’. Amei o nome!

Se a paixão for fogosa como a da mulher onça por Jove a gente sente que essa história vai longe, hein?