Tentando lacrar, Lula ressuscita quadro da internet em que Adriana Ferrari não consegue quebrar seu prato

Equipe de comunicação do candidato à presidência revive feito em programa ‘Mulheres’

O tiro saiu pela culatra, a equipe de comunicação de Lula tenta lacrar com a fome, mas acaba saindo como chacota. O candidato à presidência do Brasil repostou um vídeo do quadro ‘’Quebrando a Louça’ do programa ‘Mulheres’, comandado por Cátia Fonseca, em que Adriana Ferrari quebra prato com o rosto de Lula.

“Importante é encher o prato do povo de comida, não tentar quebrar o meu…Um abraço do coração!”, escreveu o candidato à presidência do Brasil.

Importante é encher o prato do povo de comida, não tentar quebrar o meu…Um abraço do coração! ❤️ https://t.co/p1pWbcE3Wo — Lula (@LulaOficial) May 30, 2022

Querido Lula, você sabe o quanto eu gosto de ti, mas agora está difícil te defender. Primeiro, você diz que tem que combater a fake news, esse quadro ocorreu anos antes de você pensar em se eleger para presidente do Brasil, Cátia Fonseca ainda trabalhava na TV Gazeta. Importante ressaltar que hoje, ela está há 5 anos na Band.

Enquanto a atriz, Adriana Ferrari está como apresentadora do programa Radar, na Clic TV dentro do Portal UOL. Quero deixar um recado para a equipe que cuida das redes sociais de Lula, amores, sejam mais ágeis e dinâmicos, reviver quadros antigos? Deixa isso para a equipe de Bolsonaro, por favor hein?