Luka se explica após declaração no programa Altas Horas: “Juntos até debaixo d’água”

Luka chamou a atenção dos seus fãs ao participar do Altas Horas e usar um termo péssimo na hora de falar sobre a tragédia do Rio Grande do Sul. A fala causou na web e ela se desculpou pelo termo usado na hora do programa.

Durante o programa, Luka disse: “Estamos juntos até debaixo d’água”. Então, os internautas questionaram o uso da expressão usando água, já que a região foi atingida por enchentes.

Com isso, ela se desculpou. “Meus amores… A expressão ‘juntos até debaixo d’água’ é muito utilizada no Rio Grande do Sul, cresci ouvindo meu pai falar. Significa ‘juntos sempre, sob qualquer situação, fato ou circunstância’, ou seja, seria como ‘juntos sempre’. Peço desculpas com toda a humildade se de alguma forma soou ofensiva ou inadequada para qualquer pessoa, não foi jamais a minha intenção”, disse ela.

E completou: “Eu amo o Rio Grande do Sul. Chorei o programa inteiro, meus familiares de Canoas perderam tudo e eu estou profundamente triste e abraçada a todos os meus conterrâneos neste momento. Vim a este mundo para ajudar e amar ao próximo e estou fazendo a minha parte. Sou humana, erro, aprendo, evoluo. Estamos aqui para isso. Peço a compreensão e o carinho de todos neste momento tão triste para todos nós”.