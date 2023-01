Luiza Martins processa o escritório Worskshow, por desvio de mais de R$2 milhões

O escritório é responsável por cuidar de outros grandes artistas, como Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano.

Gente, imagina a loucura que está sendo a vida da cantora sertaneja Luiza Martins, que, além de ter de superar a morte de sua grande ídola no cenário musical, Marília Mendonça, e de seu parceiro de carreira, Maurílio, para voltar aos palcos, desta vez em carreira solo, está enfrentando uma luta judicial milionária.

Em entrevista ao Domingo Espetacular, a cantora revelou que está processando o ex-empresário e dono do escritório Worskshow, Wander Oliveira, que cuidava da dupla a qual ela fazia parte, antes de seu parceiro, Maurílio, falecer. Ela garante que Wander desviou mais de dois milhões de reais da dupla e que tentou resolver toda essa situação de outra forma, mas que isso não foi possível.

“Tentamos resolver de outras formas, não teve como… O certo é certo, o errado é errado. Presta atenção no peso da palavra: judicial, justiça, processo. Você acha mesmo que eu queria estar preocupada com processo? A vida me entregou um pacote e falou: resolve. E eu resolvi”, afirmou a cantora.

A cantora também revelou que, apesar de rodarem o Brasil, fazendo muito sucesso e lotando shows, na época, cada um da dupla só recebia R$2,5 mil por mês, o que é um extremo absurdo.

Luiza cobra os direitos de imagem e os valores que não foram repassados aos artistas ao escritório de Wander, que também é responsável pela carreira de outros grandes nomes na música, como Maiara & Maraísa e Henrique & Juliano.

O advogado de defesa da Workshow, Maurício Carvalho, refuta as acusações que foram feitas por Luiza e afirma que, na verdade, quem está devendo algo é a cantora e explica.

“Existe um saldo em aberto ainda em favor do Workshow de quase 6 milhões de reais. Ela ainda nos deve 6 milhões. Mesmo durante a pandemia, o escritório continuou fazendo repasses aos artistas, arcando com todos os custos. O escritório nunca parou de gastar e de cumprir a sua obrigação. Mesmo após o falecimento do Maurílio, o escritório ainda gastou e gastou muito. Arcamos com tudo”, contestou Maurício Carvalho.