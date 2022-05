Luiza Brunet sobre acusações de Simone Medina, mãe de Gabriel Medina: “Espero que um dia a Yasmin possa contar sua versão”

A modelo não gostou do posicionamento da ex sogra da filha e botou a boca no trombone

Sempre discreta, Luiza Brunet ainda não havia se pronunciado sobre a separação da filha Yasmin Brunet com o surfista Gabriel Medina. Mas em entrevista para o jornal, ‘O Globo’, neste domingo, (22), a modelo não hesitou ao responder a ex sogra da filha, após insinuações de que não existia amor entre eles.

Gilberto Júnior, o jornalista, perguntou a Luiza: “Em entrevista, Simone Medina, mãe do surfista Gabriel Medina, ex-marido de sua filha Yasmin, declarou que não “era amor” o que existia entre os dois. Como recebeu isso?”. A modelo, sempre elegante, foi direta em sua resposta.

“Conheci o Gabriel no começo da história. Minha filha e ele viveram um romance lindo. Eram muito apaixonados. Mas a coisa foi conduzida de um jeito triste nesse final. Só quem pode avaliar o que realmente aconteceu é o ex-casal. Não podemos sair por aí falando se era ou não amor. Não temos o direito de dar uma opinião tão contundente. Espero que um dia a Yasmin possa contar sua versão. No momento, acho prudente esse silêncio. Aprendi com minhas experiências a ter controle e não sair por aí desabafando no calor das emoções”, disparou. Babadeira né? Agora fico aqui curiosa, curiosa, para saber a versão da sereia do Instagram viu? O que será que rolou?

Na entrevista, Brunet ainda contou que não teve nenhum relacionamento após seu último marido, Lírio Parisotto, que a agrediu, mas que não se fechou para o amor. “Na verdade, não conheci ninguém legal nesses últimos seis anos. Para não sentir falta de homem, meti a cara nos estudos. Estou apaixonada pela pauta feminina e sei que é algo que defenderei até o final da vida. Mas, caso eu conheça alguém que tenha as mesmas ideias, que queira contribuir com a sociedade, irei me apaixonar. Por enquanto, estou bem sozinha”, revelou. E ‘tá errada? Jamais!