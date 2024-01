Luiz França se pronuncia sobre acusações de agressão contra sua namorada: “Vocês saberão de tudo na hora certa”

O comediante utilizou as suas redes sociais para afirmar que na hora certa irá expor fotos e vídeos que estão sendo analisados pela justiça.

Gente, na manhã de ontem (18) contei para vocês que a campeã do BBB11, Maria Melilo denunciou e pediu uma medida protetiva contra o seu namorado, o comediante Luiz França. Com a repercussão do caso, o comediante decidiu utilizar as suas redes sociais para se pronunciar. Em um vídeo, que foi publicado no instagram, Luiz afirma que na hora certa a verdadeira versão dos fatos virá à tona.

“O meu lado da história ainda não foi exposto em respeito ao meu lado psicológico e da pessoa envolvida, estamos muito abalados, mas vocês saberão de tudo na hora certa. Aí, essas notícias soltas divulgadas apenas para fazer sensacionalismo, sem apuração da realidade dos fatos, ficarão esclarecidas”, declarou o comediante, que logo em seguida afirmou que irá expor fotos e vídeos que já estão sendo analisados pela justiça.

“No momento certo também vou mostrar fotos, vídeos, vocês saberão de testemunhas, e vocês terão a verdade dos fatos. Tudo isso está sendo mostrado às autoridades competentes: delegacia, Justiça.”, afirmou o namorado de Maria Melilo.