Luiz, filho de Otávio Mesquita, dá tapa na cara de Nego do Borel

O que foi isso, gente?? Parece que na noite desta sexta-feira (21), Nego do Borel e Luiz Otavio Mesquita, filho de Otávio Mesquita, protagonizaram uma cena de total baixaria em um bar da capital paulista.

Mais cedo, os dois estavam trocando farpas nas redes sociais, então o influenciador fitness decidiu ir atrás do cantor para tirar satisfação.

Antes disso, Luiz Otavio tinha desafiado o funkeiro para uma luta e fez provocações: “Só bate em mulher”.

Assim que Luiz chegou ao restaurante no qual Nego estava, o cantor começou a gravar a discussão. “Você não quer show?”, questionou o filho de Otávio. “Primeiramente, respeita os outros e vem aqui para fora”, rebateu o funkeiro.

A discussão seguiu do lado de fora do estabelecimento. “Eu não vou te dar mídia”, gritou Borel, que levou um tapa na cara depois de ofender o pai do influenciador.

Horas depois da briga, Borel gravou um vídeo e postou na web.

“Você está ferrado, seu merda, eu vou te denunciar e te jogar um processo que você vai vender sua casa pra me pagar, seu covarde. Luiz, você é um covarde, se prepare…”.

“Não sei o que esse cara quer. Ele estava postando coisa para mim, eu estava postando coisa para ele, aí ele veio no bar e me agrediu. Isso não vai ficar assim. Já liguei para o meu advogado, ele já me orientou a ir à delegacia e estou indo”, declarou..

“Esse agressor deu um tapa na minha cara. Não se bate na cara de homem, isso não se faz, você me respeita. Você gosta de tirar onda comigo nessa porr*, você vai aprender a me respeitar”, disse.