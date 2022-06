Não basta ser apresentador de 2 dígitos, tem que subir no palco e cantar, não é Luiz Bacci?

A excelente fase do apresentador mostra ele uma personalidade mais leve e amigo dos amigos

Na noite de ontem (07), no aniversário de Thiago Rocha, colunista do ‘A Tarde é Sua’, o jornalista, comunicador e apresentador Luiz Bacci, dono de uma das maiores audiências da Record TV não se conteve e subiu no palco, mostrando que além de empresário e comunicador, é um excelente cantor.

Vem cantar ‘Evidências’ aqui em casa Bacci. Alocaaa! O jornalista arrasou ao soltar a voz e se jogar em Chitãozinho & Xororó, que momento, meus amigos.

O vídeo foi parar no Instagram oficial do aniversariante e contou com comentários de diversas personalidades famosas desejando felicidades para o jornalista. Além disso, os fãs de Bacci não deixaram de comentar sobre a voz do galã. Surpreendeu, viu?