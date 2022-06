Luiz Bacci pede informações sobre roubo no apartamento de Carlinhos Maia. Quem encomendou o roubo?

Apresentador usou seus stories para fazer uma série de questionamentos ao humorista

Não somos só nós que temos dúvidas sobre o roubo no apartamento de Carlinhos Maia em Maceió, o apresentador Luiz Bacci também tem uma série de perguntas, porque esse quebra-cabeça está faltando peças e o humorista segue calado diante dos fatos.

“Carlinhos Maia, cadê os produtos furtados? O que disseram os presos na operação? Quem encomendou o roubo? Por que soltaram um dos presos em menos de 30 horas? Por que ainda escondem a imagem que mostra os verdadeiros bandidos de frente na hora do assalto? Cadê as câmeras do hotel onde os ladrões teriam passado? Por que esse silêncio “ensurdecedor”? Por que minhas perguntas incomodam alguns? O futuro dirá se foi um “filme”…”, questionou Bacci nos stories.

Episódios antes, quando o roubo ainda era recente vimos muito kikiki sobre o caso, como Carlinhos aparecendo aos prantos nos stories do Instagram, dizendo que não se sentiria mais seguro dentro da própria casa, a casa que tanto sonhou. Além disso, o humorista estaria tomando alguns medicamentos para se manter mais calmo em relação a isso.

Mesmo com todo esse bafafá, vemos um certo distanciamento de Carlinhos Maia diante dos fatos. Desde que as filmagens dos ladrões vazaram nas redes e alguns foram retirados da cadeia, não tivemos mais atualizações no caso, deixando a história ainda mais estranha.

Aguardo os próximos capítulos, Sr. Bacci, se descobrir algo, já sabe para quem contar, né?!