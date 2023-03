Luísa Souza faz uma pausa no lançamento de suas músicas: “Não vai ter mais música por um bom tempo”

A cantora também afirma que a turnê Doce 22 está chegando ao fim.

Gente, eu juro que eu não sei dizer se isso é bom ou ruim, afinal eu sou mega fã da Luisa. Falo isso porque, infelizmente, vamos ficar sem mimos durante um bom tempo, mas isso também indica que está vindo algo incrível pela frente.

Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, a cantora Luísa Sonza, publicou ontem (02) em seu twitter uma notícia que mexeu com o coração dos fãs, inclusive com o meu. A gata revelou que fará uma pausa no lançamento de suas músicas com o intuito de se dedicar inteiramente ao seu novo álbum.

Babys, não querendo decepcionar vcs e suas teorias, mas não vai ter mais música por um bom tempo. Agora é só pro álbum, preciso me concentrar no álbum. Até logo 🖤 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 2, 2023

Logo em seguida, Luísa também revlon que a tão amada turnê de “Doce 22” está chegando ao fim, tendo apenas 15 shows restantes, shows esses que serão feitos nos próximos dois meses.

E a turnê tá nos últimos 15 shows, mais dois meses e encerro também essa era doce 22 que foi a mais especial da minha carreira até agora. E é isso, um ciclo se encerrando pra iniciar um novo lindo e especial. 🖤 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) March 2, 2023