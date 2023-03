Luísa Sonza tem lançamento de ‘ao vivo’ barrado pela Universal: “Eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia”

Em meio aos prantos, a cantora contou que a antiga gravadora não está permitindo que o projeto seja lançado, mesmo recebendo 100% dos lucros.

Após ter anunciado uma pausa em seus lançamentos e o fim da turnê do álbum Doce 22, a cantora Luisa Sonza veio a público, em meio aos prantos, revelar que o seu sonho de ter um “ao vivo’’ do álbum que mudou a sua vida estava sendo impedido por sua antiga gravadora.

Através de seus stories, a cantora revelou que a Universal não está disposta a ceder os direitos do projeto à atual gravadora de Luísa, a Sony, fazendo com que o sonho da cantora seja destruido.

“Os fãs sabem que sempre sonhei fazer um ao vivo, ainda mais do DOCE 22, que é tão importante. Fiz o ao vivo de um show da turnê O Conto Dos Dois Mundos, que tá lindo. Quando eu descobri que a Universal não iria liberar, eu evitei escutar. Está a coisa mais linda do mundo. Quem é artista sabe que a gente ama o que faz. Me dói demais pensar que tanta gente trabalhou nisso e, simplesmente, não liberaram”, iniciou Luísa.

Desesperada para conseguir realizar o seu sonho, a todo custo, a cantora afirma que abre mão de todos os lucros financeiros que o ao vivo lhe traria, caso a Universal libere que o show seja lançado.

“Eu já ofereci, eles podem pegar todo o dinheiro disso, eu só quero que esse ao vivo saia. Eu só queria ter o ao vivo do meu show, do DOCE 22, que foi tão importante na minha vida, e vocês viveram isso comigo. Só queria uma celebração de tudo, e os caras não liberam. O que custa? Isso é uma obra minha. Eu dou todo o dinheiro que eles quiserem, tudo”, afirmou a loira.

Por fim, Luísa conta qual o motivo que a gravadora dá para não querer lançar as gravações, mesmo após a mesma abrir mão de todos os lucros, e faz um pequeno desabafo.

“A razão que eles alegam é que não querem perder o dinheiro que o DOCE 22 dá para eles. Eles não queriam que os streams fossem divididos, só que faz 300 anos que foi lançado (2021) e eu estou disposta a dar os streams para eles se quiserem. Eu só quero que tenha registrado pra quem não pôde ver o show, não teve oportunidade ou não teve grana para ver o show. Estou nos últimos 15 shows da turnê, e depois vai acabar, nunca mais vai existir um registro oficial ao vivo, porque a Universal não consegue liberar para mim minhas músicas, minha história. Como agora estou na Sony, os direitos dessas músicas iriam para a Sony, só que estamos dispostos a passar para a Universal. Universal, tudo que vocês quiserem eu faço, desde que vocês me deixem colocar na rua só esse ao vivo. Não quero dinheiro, nada. Eu e os fãs merecemos isso”, finalizou a Boa Menina.