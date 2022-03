Tipo Anitta: Luísa Sonza conquista o primeiro lugar do Spotify Brasil com ‘SentaDONA’

A loira não está de brincadeira e aproveitou a música para lançar um remix que já é hit pelo país

Marca mais uma na conta do Brasil, que em relação a parte musical o Brasil está estourado, esquece. Luísa Sonza está no topo das paradas do Spotify Brasil com o remix de ‘SentaDONA’. A música já existia antes e foi estouro no TikTok, mas com a chegada da cantora a música alcançou proporções nacionais.

Ao lado de Davi Kneip, Mc Frog e Dj Gabriel do Borel, Sonza alcançou a marca de 1 milhão de streams apenas em território nacional, sem contar os possíveis streams internacionais. Depois de tanta luta e tanta pedra que jogaram na gata, ela mostra que sua nova fase chegou.

Já vimos uma forte mudança em sua personalidade em ‘Doce 22’, Mas agora a gata está mais madura para lidar com os haters e os fãs da cantora estão felizes em ver suas conquistas.

Vale lembrar que a música também está ranqueada entre as 50 mais ouvidas no Spotify Global, com mais de 1,5 milhão de plays.

Ninguém segura a nossa loirinha do pop. Arrase!