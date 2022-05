A queda foi grande em ‘Penhasco’, mas será ainda pior em ‘Penhasco 2’

Luísa Sonza dá indícios de nova música, ainda mais triste que a primeira

“Eu tive que desaprender a gostar tanto de você”, ai gente só quem cantou essa bêbado na balada vai saber a dor de ser solteiro. Afe! Luísa Sonza quer acabar com nossa raça com coreografias ousadas e com letras que quebram nosso coração, para ajudar a loirinha do pop dá indícios de lançamento de um ‘Penhasco 2’.

“Já aviso que penhasco 2 não tem a ver com a história (real e pessoal) de penhasco. Apenas as duas têm a mesma “vibe””, escreveu Luísa em seu Twitter.

Primeiro: Não é sobre ex nenhum, é sobre mim e meus sentimentos em relação ao que eu vivi e como me senti. E mesmo se fosse, já aviso q penhasco 2 não tem a ver com a história (real e pessoal) de penhasco. Apenas as duas tem a mesma “vibe”. https://t.co/vATJ0korK2 — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 12, 2022

Os comentários surgiram após problematizarem a fala da loira no ‘Saia Justa’ de que não teria superado nenhum namorado desde o primeiro. Agora vocês aguentem ‘Penhasco 2’ destruindo os corações, porque o primeiro já foi um lacre e fechação.