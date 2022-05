Perdeu Jade Picon? Luisa Sonza desiste dos feios e posa juntinha com Paulo André; internautas shippam

A dupla — e possível casal — estava bem juntinha em show neste fim de semana e eu tô shippando

EITA! Luisa Sonza levou a sério a história que desistiria dos menos providos de beleza né? Porque esse fim de semana, a cantora estava juntinha do muso do ‘BBB22’, Paulo André, que é gato toda vida!

Na madrugada de sábado para domingo, (22), os dois curtiram o show de Thiaguinho, em Vitória, no Espirito Santo, onde o atleta reside, e tiraram várias fotos e gravaram vários vídeos juntos, viu? Inclusive, o ex-BBB ainda deu uma palhinha e cantou com o namorado de Carol Peixinho no palco.

Lembrando que na sexta-feira, (20), a cantora postou que estava com tesão de três Luisas Sonzas… EITA, PA!

Tô c tesão de 3 luísa sonza — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 21, 2022

E ó: a web já começou a shippar o casal e esqueceu Jade Picon no churrasco! “E Luísa Sonza com a família de PA e com o próprio PA em Vitória? Eu shipo sim”, disse uma internauta. Já outra comentou: “COISA MAIS FOFA A LUÍSA COM A MÃE DO PA”. Sim, ela dançou com a mãe do atleta, leitor(a)!

E Luísa Sonza com a família de PA e com o próprio PA em Vitória? Eu shipo sim. pic.twitter.com/YpSboseLFt

May 22, 2022

COISA MAIS FOFA A LUÍSA COM A MÃE DO PA pic.twitter.com/t5H0UKMk9t — katy (@rodgheri) May 22, 2022

Web foi à loucura com os dois juntos (Foto: Reprodução)

Agora cai entre nós: eles podem ser só amigos né? Afinal de contas, ela fez show no mesmo evento, mas que formariam um casal lindíssimo, ah formaria sim…