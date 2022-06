Enigmática, Luisa Sonza não nega ficada com Paulo André, mas entrega: “Tô solteira, e mamãe solteira ‘cês já sabem

A cantora disse que não confirmou para ninguém a ficada com o atleta

Há rumores que dona Luisa Sonza e Paulo André ficaram naquele show que se encontraram no Espírito Santo — lembra que eu até trouxe fotocas para vocês? Pois muito que bem! A cantora surgiu nesta terça-feira, (31), para dizer que não confirmou para ninguém a fofoca que saiu em seu nome — sem mencionar que era a ficada com PA.

Luisa pediu que parassem de colocar palavras em sua boca, pois ela não confirma para ninguém quem ficou e só fala com jornalistas a respeito de trabalho. “Eu não me importo com as noticias que saem, quem eu peguei ou não peguei… Tô nem aí! Nesse caso ali [ficada com Paulo André] está saindo que eu confirmei! Gente, eu não confirmei para ninguém, jamais! E assim, se um dia vocês quiserem saber da minha boca, pergunta na minha cara e eu respondo se sim ou se não”, disparou Luisa.

“Estou solteira, estou feliz, estou na melhor fase da minha vida. Deixa eu pegar quem eu quiser! Deixa aparecer naturalmente um potencial namoro. Porque aí vocês ficam fazendo as coisas ou falando coisa que nem é e o povo fica com medo de mim. E aí eu perco minhas oportunidades, gente”, desabafou a cantora. Será que ela ‘tá falando do PA? Porque ele é MUITO discreto né?

Já no Twitter, ela continuou a desabafar e disse: “odeio quando colocam palavras na minha boca. Se quiserem falar tô nem aí minha vida já é exposta pra caramba e isso não me afeta, mas poxa além de falar da minha vida ainda colocam palavras na minha boca aí a Lulu fica chateada né gente 🙂 e ainda passo de faladora coisa que eu odeio”.

Mas é aquilo né, tô solteira, e mamãe solteira ces já sabem kkkkkkk

Em seguida, já deu o alerta que está solteira e que solteira ela é um perigo. Para Jade Picon? Está sendo mesmo! “Só um negócio: eu não falo com quem eu fico ou não pra jornalista nenhum, não falo nem pros meus amigos kkkk tem gente falando que confirmei coisa para jornalista, eu lá vou falar de ficada minha? Eu vou falar é de trabalho que ganho mais dinheiro kkkkk literalmente”, avisou Sonza.

Bom, se ficou ou não, não sei! Mas uma coisa é fato: EU SHIPPO MUUUUITO!!