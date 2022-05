“Eu nunca superei nenhum dos meus relacionamentos, desde a primeira pessoa que me apaixonei”, revela Luísa Sonza

Loirinha do pop deixou seu lado canceriano falar mais alto no Saia Justa que foi ao ar ontem (11)

Eita, por essa eu não esperava, hein dona Luísa? A cantora revelou que não superou nenhum dos seus ex, desde o primeiro até o último. Sonza também disse que na lista tem apenas um que ela odeia, mas de resto ela lembra de todos, e mesmo passando a imagem de braba, a musa revela que no seu interior ela é canceriana forte.

Kkk gnt q palhaçada eu me exponho até n poder mais pic.twitter.com/17JQklbeBh — LUÍSA SONZA 🎾 (@luisasonza) May 12, 2022

“Eu fico com a pessoa, a Luísa Sonza é uma grande super-heroína que eu crio do que eu queria ser, porque eu me apaixono por toda pessoa que eu fico. Eu me apaixonei por um esses dias e eu jurei que ia casar, tem uma semana, mas eu já superei”, disse a cantora deixando seu signo falar mais alto.

A cantora ainda lembrou dos seus ex, e disse que não superou nenhum deles. “Eu nunca superei nenhum dos meus relacionamentos, da primeira pessoa que me apaixonei até hoje, tem só um que eu odeio, e não é o que vocês estão pensando. Eu não sei se não supero, é que o canceriano fica remoendo”, revelou.

O tal do canceriano não é fácil nem para ele, Ave Maria! Nos ajude a te ajudar Luísa, que assim meu coração não aguenta esperar por um certo remember do passado…