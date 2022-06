Luísa Sonza está fazendo dieta com uma tia e não com Maira Cardi. Aloca!

Loirinha do pop revelou que está emagrecendo com a ajuda de uma tia, deixando Maira na vontade

Quem não se lembra da treta envolvendo Maira Cardi e Luísa Sonza? Pois é mores, eu reparei nos stories da loirinha do pop e vi que ela disse que estava emagrecendo e fazendo dieta com uma tia. Afinal, não era a esposa de Arthur que estava ajudando a gata a emagrecer? Aloca!

Os fãs de Luísa já fizeram o maior bafafá na época que a coach postou as fotos do antes e depois da musa. Para a história ficar ainda pior, Cardi usou a foto de uma modelo que não era Luísa no “antes”, mas no depois a gente reconheceu aquele biquíni rosa de longe.

“To emagrecendo, que tô fazendo uma dieta com minha tia, ela é perfeita, ela é maravilhosa”, disparou Luísa nos stories.

Maira disse que ajudou a cantora no processo de emagrecimento no começo da carreira e que a foto usada pela sua equipe do “antes” foi um erro que cometeram ao jogar o nome de Sonza no Google. “Aquela foto que não é da Luísa. Peço desculpas. Obviamente que a responsabilidade é minha, só estou explicando para vocês como funciona”, disse em vídeo.