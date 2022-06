Café da Manhã parte 2? Luísa Sonza e Ludmilla lançam música dia 30 deste mês

Gravação das duas musas contou com a participação da ‘Orquestra Maré do Amanhã’

Não se falou em outra coisa nesta sexta (24) se não a participação de Luísa Sonza em uma das faixas do novo trabalho de Ludmilla. As duas estiveram juntas para as gravações da canção que deixou os fãs animados com o projeto que pode estar vindo por aí.

🚨EXCLUSIVO! Ludmilla e Luísa Sonza em um trechinho do Lud Sessions que chega dia 30/06. 🤫 pic.twitter.com/0YIUG0RyHO — BCharts (@bchartsnet) June 24, 2022

A surpresa foi em dose dupla, porque Lud contou com a participação da loira e da ‘Orquestra Maré do Amanhã’, projeto criado em 2010 que leva ensinamentos de música clássica para as favelas mais violentas do Rio de Janeiro. Bonito, né?

ludsessions 😮‍💨 — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 24, 2022

Luísa não deixou de deixar aquele gostinho de quero mais e aquecer os fãs que aguardam o feat como a coisa que mais precisam nas suas vidas.