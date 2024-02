Luísa Sonza homenageia Oxum no Carnaval de Recife

Genteeeee, a nossa loirinha causou durante sua passagem pelo carnaval de Recife. Tanto que fez questão de convidar o seu pai de santo, Papai Dedé e o grupo de afoxé recifense Oxum Pandá para homenagear a religião de matriz africana Candomblé.

Como sabemos a turnê do Escândalo Íntimo da artista segue a todo vapor mesmo no período de carnaval e Luísa já começou a temporada de 2024 da turnê trazendo algumas participações especiais em seus shows. E como podemos ver no vídeo abaixo, o público vibrou e muito com essa surpresa.