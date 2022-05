Luísa Sonza se cansa de homem feio: “Fico dando chance e só me f*odo”

Cantora usou seu Twitter para falar que chegou a vez das pessoas de beleza mediana

A loirinha do pop tá que tá e cansou de fazer caridade para gente feia. Sem mais! Luísa Sonza usou seu Twitter para falar que chegou a vez das pessoas de beleza mediana, porque os feios fazem a musa sofrer e bonito só tem uns 3 no Brasil.

“Gente não vou dar mais chance para feio agora só gente no mínimo mediana, porque bonito acho que tem disponível uns 3 no Brasil, no máximo”, escreveu.

Luísa não excluiu os feios que se acham bonitos, porque eles também entram na lista da cantora. “Os feios que se acham bonitos e a gente finge que é bonito também, porque os bonito tão em falta”, revelou.

Ninguém segura! Luísa tá na pista, mas já adianto, coloque o coração para segundo plano e vai com calma, não queremos outro ‘penhasco’ quebrando nosso coração.