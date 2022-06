”Tive que ir embora do país, porque as pessoas estavam me atacando”, relembra Luísa Sonza

Em entrevista ao ‘PocCast’ a loira do pop contou detalhes sobre hate que sofreu em término com Whindersson

Caro leitor, se você não se lembra da onda de hate que Luísa Sonza viveu em seu término com Whindersson assediado pela mídia e polêmico no geral, eu não faço ideia do que você pudesse estar vivendo nessa época, não se falava em outra coisa. Em entrevista para o ‘PocCats’ a cantora falou que teve que sair do país, pois não se sentia segura diante aos ataques que sofreu.

No PocCast, Luísa Sonza falou sobre os ataques que recebeu durante sua carreira e os gatilhos que ela despertou depois disso. 🗣 pic.twitter.com/Gqq9Qr7EHC — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 7, 2022

“Fico me justificando o tempo todo e me perco nas explicações, é tipo um malabarismo, é uma coisa um pouco doentia. Eu tento segurar, porque a amplitude que as coisas tomaram comigo, uma mentira virou uma verdade, tive que ir embora do país, porque as pessoas estavam me atacando”, disse Luísa.

E não para por aí, a cantora ainda disse que sente os reflexos desse gatilho em toda entrevista que dá. “Estava com medo de me atacarem, é um gatilho que vai além, fui parar no Fantástico, hoje em dia estou bem mais tranquila, mas tenho o gatilho, não quero mais viver isso. As pessoas não acreditaram na minha verdade”, completou.

A loira também contou que acreditava que as pessoas entenderiam o seu lado na sua história, a verdade dos fatos, mas não, manter a pose de “braba” rendeu ainda mais hate.