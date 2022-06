Sonza anda meio brava com a Dona Folha de São Paulo: “Não falei exatamente isso pra vocês”

Matéria falava que a cantora atacou marcas que não contratam quem apoia Lula

Eita minha gente, o clima esquentou sem nem esfriar. Luísa Sonza falou com a Folha sobre as marcas não contratarem quem se posiciona politicamente, já falamos sobre isso e a loira até publicou muita coisa no seu Twitter. Acontece em em post na rede do passarinho azul, Luísa disse que distorceram o que ela disse na entrevista.

“Eu não falei exatamente isso pra vocês… Mas deixa quieto que não adianta falar nada”, disparou Luísa.

Eu n falei exatamente isso pra vcs… mas deixa quieto q n adianta falar nada — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 17, 2022

Eita minha gente, já vimos isso acontecer em alguns outros casos, mas pelo que parece Luísa não está nem com vontade de explicar sobre o que quis realmente dizer. Que fique como está, a nossa gatinha está cansada.

Se liguem hein, jornalistas.