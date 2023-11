Luísa Sonza faz versão +18 de música ‘Chico’

No corte do vídeo a loirinha do pop ainda diz que tem muitas versão da música que podem causar polêmica

Luísa Sonza deixou Chicago Veiga no passado e agora se entrega ao proibidão? Jamais! Mesmo que a música tenha sido adaptada para a sua nova realidade, a loirinha do pop adora brincar com as possíveis versões da música. Em vídeo ela aparece investindo na versão proibidona de ‘Chico’. “Se acaso me quiseres sou dessas mulheres que gosta de dar”, diz ela no primeiro verso. Ela ainda completa: “Mas para mim é uma honra ser uma cachorra para esse povo. Enfim, tem tantas versões, estou fora das redes não sei de nada”, finaliza ressaltando seu afastamento das redes.