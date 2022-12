Luísa Sonza expõe estado de saúde mental: “Imediata vontade de morrer”

Cantora preocupou os fãs ao usar o Twitter para abrir o coração diante as críticas que recebe desde o começo de sua carreira

Meu Deus! Eu já disse que não entendo o motivo de pegarem tanto no pé de Luísa Sonza desde o começo de sua carreira. A cantora abriu o coração no Twitter preocupou os fãs, afinal ela disse que tinha vontade de morrer quando entrava na rede social e se deparava com alguns comentários.

“Como pode eu entrar no Twitter ver os comentários e ter a imediata vontade de morrer, parabéns pelo talento de vocês galera!”, escreveu a cantora.

Vale ressaltar que Luísa enfrenta a depressão e nunca deixou de falar abertamente sobre o tema com os seus fãs. “Tem dias que é simplesmente insuportável viver”, escreveu ela em outro post.