Luísa Sonza era a Guerreira, primeira participante digital do The Masked Singer

Eu reconheceria esse trimbe vocal em qualquer lugar do mundo, genteeeee! Obviamente, só poderia ser a cantora Luísa Sonza por trás da fantasia digital A Guerreira que foi eliminada do The Masked Singer neste domingo (17).

Depois de ser revelada, a cantora aproveitou para destacar a novidade de ter uma fantasia eletrônica na competição. “É muito divertido. Eles me colocaram em um negócio todo tecnológico. Eu ficava dançando pra lá e pra cá, quando eu me mexia, a Guerreira mexia junto. Eu achei o máximo.”

Ela destacou o grande investimento financeiro nessa brincadeira. “Aquele negócio é caro, tá?”, comentou. “Eu adorei. Fui uma experiência muito diferente, principalmente por conta do digital, ficar por trás, colocar só a minha voz e ver a reação da galera que adivinhou”, acrescentou.

A loirinha também reforçou como o programa proporciona a valorização da música e dos vocais dos participantes.

No episódio teve uma dinâmica diferente: quatro fantasiados se enfrentaram em combates duplos. Quem perdesse, se tornaria detetive e precisaria adivinhar qual famoso estava por trás da fantasia digital, que não participou da competição com os demais participantes. E por dado um palpite certeiro ao apostar que era Luísa Sonza por trás da fantasia especial, a personagem Sereia escapou da eliminação no programa deste domingo.

Nesta temporada, já foram eliminados: Fabio Caniatto, o Louro Mané (ETzinho), Popó (Chimarrão), Supla (Livro), Karol Conká (Trevo da Sorte), Diogo Almeida (Cuco), Emílio Dantas (Pé de Alface), Tati Machado (Dona Formiga) e Valéria Barcellos (Mamãe Abacate).

Ela chegou! A ⚔ GUERREIRA batalhadora, nossa primeira personagem virtual da temporada! Tecnológica e recheada de talentos! Quem é essa, BRASIL? 🕵🏽 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/eBx3uJPi3D — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) March 17, 2024