Luisa Sonza e Whindersson Nunes se unem para reunir doações ao RS

Não é de agora que Whindersson tem demonstrado que não mede esforços para ajudar o Rio Grande do Sul a se recuperar das enchentes que assolaram o estado. Agora o humorista se junta a sua ex-esposa para garantir a maior quantidade de doações para o Sul do estado brasileiro. A iniciativa foi divulgada por Juliana Paes.

“Vocês são gigantes! Parabéns pela iniciativa. Estamos juntos”, escreveu a atriz nos Stories do Instagram. Juliana ainda compartilhou que, além dela, artistas como Preta Gil, Deborah Secco, Duda Beat e Pedro Sampaio também estão incluidos no grupo. Além de influenciadores como Camila Coutinho, Bianca Andrade, – ou Boca Rosa – Sabrina Sato e Juliette.

“A gente está juntando as nossas doações em dinheiro, pedindo as doações para as marcas. A Cami Coutinho ficou com essa tarefa de publi solidária. Estamos juntando nossos esforços para ajudar”, completou a famosa.