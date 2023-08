Luísa Sonza divulga novo clipe com cenários dignos de filme de terror

A nova faixa intitulada “Principalmente Me Sinto Arrasada” foi lançada na noite da ultima quarta-feira (23).

Eitaaa que a loirinha do pop brasileiro tá causando e muito, meus amores! Após ser acusada de satanismo no clipe ‘Campo de Morangos’, o primeiro do novo álbum, a cantora Luísa Sonza voltou a ser pauta nas redes sociais com seu novo clipe, a segunda faixa de ‘Escândalo Íntimo’. A faixa ‘Principalmente Me Sinto Arrasada’, foi lançada no final da noite de quarta-feira (23), e está causando estranheza, novamente, nos internautas, principalmente pelo clipe estar recheado de cenas horripilantes, como em um típico cenário de filme de terror, em que a cantora aparece assustada em algumas cenas.



Ao negar qualquer pacto, Luísa Sonza explicou o conceito do seu álbum, que explora seus pesadelos. “Para mim, soa como uma piada [acusação de pacto], não consigo responder isso sério. O clipe de ‘Campo de Morango’ é só mais uma parte de um sonho que ela [Luísa] entra, depois acorda e vira um pesadelo, um sonho dentro de um sonho. As pessoas vão entender melhor com o álbum inteiro”, declarou a artista.