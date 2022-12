Luísa Sonza deixa comentário em post de Whindersson e web vai a loucura

Cantora movimentou as redes sociais e alimentou a cabeça das fofoqueiras com diversas fics diferentes

Pai amado! Os fãs de Luísa Sonza e Whindersson ficaram animados com as fics criadas com sucesso depois do comentário da musa na publicação do humorista. Na reflexão do ano de Whind ela deixou um emoji de coração, que foi o suficiente para ocupar um triplex mobiliado na cabeça das fofoqueiras que viram tudo de camarote.

O comentário teve mais de 22 mil curtidas, ou seja, os fãs ainda torcem para ela e o humorista reatem o que tiveram em 2020, ano que foi marcado pelo fim do “casal modelo”.

“Essa é a minha retrospectiva 2022, primeiro dia do ano treinando pq esse sou eu atrás de algo. Mais um ano fazendo, me arrependendo, aprendendo, chorando, brincando, curtindo, hypando. Esse ano você experimentou o caos de diversas formas, você foi torturado por mentiras que o seu cérebro te contou e você acreditou, passou meses sem saber o rumo”, iniciou o seu texto.