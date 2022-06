Luísa Sonza sobre comentários de Danilo Gentili: “Ego, ignorância e machismo”

Cantora falou sobre as declarações do apresentador em evento de lançamento da sua nova linha de esmaltes para Dailus

Faz um tempo que estou reparando os comentários de Danilo Gentili diante da carreira de Luísa Sonza. Ainda nessa semana o apresentador participou de um podcast e disparou que a loira só era famosa porque namorou um famoso e porque rebola de fio dental. A cantora teve a chance de rebater os comentários em um evento de lançamento de sua linha de esmaltes para Dailus e não deixou barato.

“Acho que, talvez, o ego seja uma coisa que destrói muito. Não vale a pena ter. Com humildade, a gente chega em lugares muito maiores. O que eu sinto disso que é ego só… ego, ignorância e machismo. E usar o machismo para afagar o próprio ego. Espero que se cuide, se ame e entenda que as coisas não são assim. Por mim, está tudo bem. Eu sei que não tem nada a ver essas coisas”, iniciou a loira.

Sonza ainda falou sobre a evolução que a sociedade precisa passar. “Cada um está na sua evolução e a evolução é inevitável. Uma hora, as pessoas vão ter que evoluir, se abrir, ver que existe espaço para todo mundo. Tentar ofender é uma forma meio retrógrada de viver. Não consigo nem me conectar muito”, disse.

Luísa ainda pode mostrar que os comentários não a atingem, afinal a musa tem uma baita de um psicológico bem formado depois de todo hate que sofreu (e ainda sofre). “Tem certas coisas que não conseguem nem me atingir, porque a pessoa não sabe nem o que está falando. Realmente, não sei. Sei que todas as coisas são muito infundadas e acho que é um ato de desespero, às vezes, da sensação de perder o lugar e acho que não é assim. Tem espaço para todas as pessoas”, ponderou.

“Machismo é uma coisa que existe, que sempre vou lutar para mudar isso. Acho que nem é a palavra lutar, que é muito forte. A violência não serve nem para combater. É uma conversa”, finalizou a musa.

Vale lembrar que a diva pop brasileira já disse que vai fazer seus shows a partir de agora totalmente vestida e entregando como sempre entregou, para mostrar que faz sucesso independente da roupa, e isso ficou muito claro na Virada Cultural.