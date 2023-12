Luísa Sonza causou um climão daqueles ao sumir na hora de receber prêmio no WWE Awards

Minha gente, que climão que ficou no WWE Awards depois que a Luísa Sonza não apareceu para receber um prêmio na noite desta quinta-feira (14), a cantora explicou nas redes sociais porque não subiu ao palco, ela disse que estava no camarim e não escutou quando foi anunciada como vencedora da categoria música mainstream por Chico.

“Eu estava no camarim na hora. Não escutei. Corri para conseguir receber, mas não deu tempo. Foi só isso.”,escreveu. “ Eu amo essa música, para mim, uma das melhores que já fiz. Ela é meu xodó, fiquei muito feliz com o prêmio”, ressaltou a loira, após o vídeo do “vácuo” viralizar nas redes sociais.

A loira foi anunciada como vencedora por Titi Muller e Marimoon, mas não apareceu no palco para pegar o prêmio. “Luísa, se tu me quiseres”, brincou a ex-Multishow. “Vem pra cá, Luísa. Chega mais.”, pediu a ex-MTV.

As duas estranharam a demora da artista. “Alô, produção?”, questionou Titi. “Que delícia estar sem ponto”, completou ela. Larissa Luz, então, assumiu o comando. “Não sabemos onde a Luísa está, a gente entrega o prêmio para ela depois”, avisou a apresentadora. “A Luísa veio? Ela tá no banheiro?” indagou Titi. “Ela vem depois”, afirmou Larissa, saindo do palco com as duas. “Beijo, pessoal. Obrigada. Foi superlegal”, soltou Marimoon.