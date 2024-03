Luísa Sonza aparece ao lado do novo namorado durante seu pocket show em SP

Genteee, a Luísa assumiu seu novo boy, durante um show surpresa que fez lá no parque Roberto Burle Marx, na zona sul de São Paulo neste domingo (17). A cantora e o médico português Luís Ribeirinho aparecaram com looks combinando e de mãos dadas no evento.

As fotos do casal foram publicadas pelo perfil da Johnnie Walker, que é a patrocinadora do evento da cantora. “Ela chegou! E acompanhada.”, escreveram na legenda da publicação. Além da apresentação surperesa no parque, a cantora está se preparando para tocar pela primeira vez no Lollapalooza esta semana.

Além de cantar Chico, grande sucesso do seu álbum Escândalo Íntimo, Sonza chamou como participação especial para o evento,a cantora e rapper Karol Conká.

Luís Ribeirinho é um jovem médico português que faz residência em cirurgia plástica na Alemanha que foi apontado como novo affair de Sonza depois de postar uma foto com a cantora e escreveu “my valentine”, em sua conta fechada no Instagram.

Os dois aparecem colocadinhos no maior clima de romance em uma selfie no espelho e os rumores que eles estavam juntos começaram a surgir no começo do ano.