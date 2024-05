Luisa Sonza anuncia show beneficente e causa revolta na Web 

Gentee, podemos adicionar mais uma treta na enorme lista da cantora gaúcha? Seguinte, em meio tudo o que está acontecendo com os seus conterrâneos devido aos estragos que as enchentes estão causando no Rio Grande do Sul, a cantora Luisa Sonza teve a ideia de realizar um show beneficente para arrecadar fundos para auxiliar as vítimas desta terrível tragédia.

Porém, apesar de ter proposto esse show com as melhores intenções possíveis, show esse que também contará com a participação das cantoras Pocah, Lexa e Duda Beat. a iniciativa da cantora foi vista com maus olhos por diversos internautas que caíram matando em cima da loira.

“Show??? Por que não fazem um mutirão pra arrecadar fundos dos amigos milionários? Não precisa de show”, comentou um“Ninguém quer show beneficente, pqppp”, criticou outro.