Luisa Sonza alfineta Chico Moedas: “Canceriana Nata”

Minha gente, eu amo o poder que os brasileiros têm de transformar um belo par de chifres em um mega evento. Após a fila inclusive já ter andado, Luisa Sonza fez questão de dar mais uma alfinetada em seu ex-namorado, o influenciador Chico Moedas.

Com as supostas músicas, que foram feitas para Chico após Luisa revelar em rede nacional que foi traída por ele, estarem viralizadas na redes sociais, como o ícone “Aquariano Nato”, a cantora fez questão de entrar na brincadeira e publicar uma sequência de fotos no feed do seu instagram, com a seguinte legenda: “Canceriana Nata”, para alfinetar o ex-namorado.