Luísa Sonza afirma que “Interlúdio” se seu álbum não é para Chico: “Eu não ia chorar daquele jeito, né?”

A cantora conta que o seu áudio chorando se trata de um término real de sua vida, porém garante que não tem nada a ver com o seu último relacionamento.

Meus amores, desde que a cantora Luisa Sonza revelou em rede nacional que foi traída por seu ex-namorado, o Chico, os internautas não param de falar na cantora, acusando-a, inclusive, de ter usado essa traição para engajar ainda mais o seu trabalho.

Diante disso, muitos internautas começaram a supor que o “Interlúdio – De Amor” de seu atual álbum é um áudio que a cantora teria enviado ao influenciador, porém, através das suas redes sociais, Luísa negou essa suposição e afirmou que não choraria daquele jeito por esse ex-namorado.

“Esse é um áudio original de um término que eu tive. Já vi que tem um monte de gente falando que é desse meu último relacionamento… Pelo amor de Deus! Para começar, eu não ia chorar daquele jeito, né? Porque já deixei muito claro os motivos desse último”, afirmou a cantora que explicou: “É de uma coisa muito antiga e é um áudio que me tocou muito um tempo depois que eu ouvi e eu quis colocar de alguma maneira nesse álbum porque é um ‘Escândalo Íntimo’ (nome do álbum). Eu estava namorando e esse áudio já existia no álbum.”

Confiram o áudio citado por Luísa no pronunciamento acima, que está como um dos interlúdios em seu mais recente álbum, o “Escândalo Íntimo”, ao lado de grandes hits da cantora, como “Campo de Morango”, “ A Dona Aranha”, “Penhasco 2”, “Lança Menina” e até a tão polêmica música “Chico”.

Gente esse áudio da Luísa sonza 👀🗣️ pic.twitter.com/Y7PGN8eePe — xande ❤️‍🔥 (@alemagns) November 13, 2023