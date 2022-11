Luísa Sonza aconselha: “Não escutem as merdas que falam de você”

Cantora comemorou a indicação ao Grammy com o seu álbum feito quando a cantora tinha 22 anos

Luísa Sonza usou as redes sociais para comemorar a sua indicação ao Grammy com o seu álbum ‘Doce 22’. A cantora não deixou de aconselhar os seus seguidores do Twitter que não escutem o que as pessoas falam deles e para que eles acreditem que podem chegar onde queiram.

“Vocês sabem que já me tacharam tanto de sem talento, de ruim, de que só tenho algo por causa dos outros, já riram tanto de mim, e agora eu tô indicada com meu ÁLBUM que fiz com 22 anos ao GRAMMY. Kkk Não escutem as merdas que falam de você, eles não servem para nada. Acredita que tu chega lá, seja onde for”, escreveu.

Vale lembrar que a musa tem vivido uma grande onda de hate na internet e na carreira musical depois do processo de racismo envolvendo o seu nome desde 2019.