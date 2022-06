”Não quero viver em uma país burro”, dispara Luísa Sonza

Cantora foi informada sobre estarem derrubando publicidade de famosos que se posicionam politicamente e soltou o verbo nas redes sociais

Receba esse rajadão de Luísa Sonza. A loira não ficou calada diante ao fato de que as marcas estariam derrubando a publicidade de quem se posiciona politicamente. Luísa chegou a influenciar que tipo de influencia era procurada pelas marcas e ainda disparou que não quer viver em um país burro. Seguraaa!

“É de uma tristeza profunda saber que as marcas estão derrubando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que se posicionam politicamente. O que deveria ser uma necessidade para se contratar. Eu fico indignada”, escreveu Luísa Sonza

É de uma tristeza profunda saber que as marcas estão derrubando campanhas de publicidade com celebridades e influencers que SE POSICIONAM POLITICAMENTE. O que deveria ser uma NECESSIDADE para se contratar. Eu fico indignada. — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 9, 2022

A loira ainda contou que outros famosos estavam recebendo a mensagem que falava sobre o assunto. “A Mynd, empresa que cuida da minha publicidade e de mais de 350 influencers, entre eles outros cantores, me informou que anda recebendo mensagens de algumas marcas insinuando e até derrubando jobs com pessoas que se posicionam politicamente. Vocês querem influencers que influenciam o que? Só a comprar seus produtos? Porque eu acredito numa influência real que melhore nossa sociedade e faz o jovem pensar”, disparou.

Vcs querem INFLUENCERS q influenciam o que? Só a comprar seus produtos? Pq eu acredito numa influência real q melhora nossa sociedade e faz o jovem pensar,querem pessoas q só consomem o q vcs quiserem e não saibam falar nada sobre política e sociedade Q futuro vcs querem pra nós? — LUÍSA SONZA (@luisasonza) June 9, 2022

Luísa ainda defendeu que influencer tem que influenciar algo e que fecha suas parcerias preocupado com o caminho que as coisas vêm tomando. “Não falo isso por mim, pelo meu tamanho eu fecho a publicidade que eu quiser hoje em dia independente de qualquer coisa, eu falo isso pela minha preocupação com o que estamos virando. Eu não quero viver num país burro com jovens que só podem postar dancinhas, fazer fotos bonitas nas redes sociais e apenas isso ser de acordo com o que as marcas querem. Influencer virou uma profissão. Isso nem se discute mais”, escreveu.