Luisa Mell ataca Juliette: “Poderia dar exemplo”

Influenciadora das causas animais criticou Juliette ter ganhado dois cachorros de raça

Pega fogo cabaré! Luisa Mell hablou e a situação de Juliette complicou. A ex-BBB ganhou dois cachorros de raça e o momento de emoção ficou registrado nas redes, quem não gostou nada disso foi a defensora dos animais que disse que cachorro não se ganha. A loira ainda disse que Juliette poderia dar o exemplo na causa animal.

“Juliette sempre tão consciente, poderia dar exemplo na causa animal também. Nem me venham com papo que ganhou… Porque cachorro não se ganha também. Porque se for assim, estou dando para ela também 3 vira latinhas lindos…”, escreveu em publicação.

Os fãs da cantora não deixaram de meter o pau na influenciadora, dizendo (mais uma vez) que ela quer palco em cima da felicidade dos outros. Eita!