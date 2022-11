Luisa Marilac passa aniversário com Monique e se joga em montanha-russa do Hopi Hari

Influenciadora entrou ao vivo e decidiu filmar o percurso da atração do parque de São Paulo

Luisa Marilac curtiu o aniversário de sua amiga, Monique, no Hopi Hari. As duas marcaram presença no parque e foram curtir uma tarde cheia de aventuras na montanha russa. A influenciadora colocou o vídeo do momento nas redes sociais e não deixou de ficar nervosa na hora de subir no carrinho da atração.

“Tô com medo, tá repreendido. Só de ver a mulher gritar já me dá dor no coração. Monique eu não vou andar nesse trem não”, diz Luisa.

Que delícia curtir um parque com as amigas, estou precisando marcar o meu chá das 17h com mais emoção. Amo!