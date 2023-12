Luisa Marilac extremamente emocionada no casamento do casal Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack

Genteeeee, que coisa mais lindaaaaa! Na noite desta sexta-feira (22) foi o casamento dos atores Rodrigo Fagundes e Wendell Bendelack. O casório foi realizado no Clube 17, uma lindíssima casa de festas do Jardim Botânico, zona sul do Rio.

Infelizmente, eu não pude estar presente . Mas mando o presente depois tá, meninos e toda a felicidade do mundo pra eles. Mas a minha querida amiga Luisa Marilac estava lá e prestigiou os amigos nessa cerimônia tão linda. Marilac estava belissima com esse look, né amores?

Olha só a felicidade dela ao conhecer Paolla Oliveira e a Larissa Manoela pessoalmente. E o Carmo Della Vecchia todo galã nessa foto, gente. Só sei que a Luisa se divertiu e muito com essa galera tão linda e animada. Pera aí, que eu acabei de ver no feed da minha amiga que ela tá apaixonada pelo nosso querido ex-BBB Kaysar. E sejamos sinceras, ele é um fofo mesmo né? Como não ficar encantada por ele? Te entendo bem, Lu.

Uma curiosidade que a Marilac me contou é que os noivos não fizeram questão de presentes de casamento, mas disponibilizaram QR Code na festa para os convidados fazerem suas doações para uma instituição de caridade escolhida pelos noivos. E mais, os noivos fizeram um número de dança que foi belíssimo e do nada, Rodrigo Fagundes puxa Marilac pela mão e falando que ela iria dançar com eles sim e assim ela foi. E é nítido ver o quão grata ela estava em fazer parte desse momento tão importante da vida deles.