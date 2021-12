Luisa Marilac confessa: “Recebo mais cantadas de mulheres!”

Live para seu canal no Youtube, Luisa Marilac confessou receber mais cantadas de mulheres do que de homens.

Em live para o seu canal, Luisa Marilac contou aos seguidores que o assédio de mulheres é grande. Tá passada?

Quem ainda não assistiu as lives de Luisa Marilac, a musa dos bons drinks, fica aqui uma dica: Vá lá e se joga nos vídeos divertidíssimos que ela promove em seu canal no Youtube. Isso porque, Luisa fala tudo, de assuntos variados do dia a dia à suas histórias da Europa…

Luisa confessou receber nudes de mulheres em seu Instagram. Foto: Reprodução

Em sua última transmissão pelo Youtube, Luisa contou que recebe muitas cantadas de mulheres nas redes sociais, que a presença feminina é maior que a masculina e que muitas vezes recebe nudes de mulheres em sua DM no Instagram… Ui!

Marilac mostra sua pet Anita para os seguidores em live. Foto: Reprodução

O bate-papo ainda rola solto e Luisa também responde perguntas dos seguidores, muitas vezes são perguntas para maiores de 18 anos. Mas ela tira de letra e sem neuras, bate aquele papo descontraído e cheio de risada com seus seguidores. Na transmissão os espectadores além de interagirem com a Luisa, podem também fazerem doações em dinheiro para apoiar o canal!

Eu não perco uma Live da Luisa e confesso que me divirto demais! Se joguem meninas, mas sem nudes ok?