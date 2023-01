Luis Lobianco oficializa relacionamento com Lúcio Zandonad

Os pombinhos já estão juntos há 10 anos.

Viva o amor! Após 10 anos juntos, o ator Luis Lobianco e o músico Lúcio Zandonad resolveram dar um passo a mais e oficializaram a relação.

A cerimônia, que aconteceu no último sábado (14), em um hotel de luxo do bairro Copacabana – RJ, foi extremamente intimista e só foi revelada ao público na manhã desta segunda-feira (16).

Em uma publicação no instagram, o ator mostra alguns cliques que foram feitos durante o casamento e cheio de amor, legendou: “Casamos. Do nada. Na suíte presidencial do Copacabana Palace. Agora é oficial! Depois de 10 anos juntos. Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte, respeito à individualidade e rotina”.