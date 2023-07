Ludmillah Anjos, de Brasília, permanece internada e atualiza fãs sobre estado de saúde

A atriz e cantora sofreu uma colisão de trânsito na cidade de Brasília na noite do último dia 16

Contei para vocês que Ludmillah Anjos tinha sofrido um acidente em Brasília e que seu estado de saúde era grave. Acontece que agora a musa apareceu sorridente no Hospital Santa Lúcia para dar notícias sobre seu estado de saúde. Após sofrer uma colisão de carro na noite do dia 16 deste mês, Lud segue em observação, mas tem apresentado uma boa recuperação.

“A Lud segue em Brasília, no Hospital Santa Lúcia, em observação e apresentando boa recuperação. Agradecemos mais uma vez por todo carinho e pedimos para que continuem emanando boas energias para a nossa rainha”, escreveu a assessoria da cantora no Instagram.

Nos clique ela aparece ao lado de sua mãe no hospital e a namorada, Laís Fernanda, com quem trocou beijos e declarações. “Tô aqui no hospital, bonitinha”, comentou a ex-The Voice.