“Vocês pediram tanto um álbum pop e a espera não vai ser em vão”, conta Ludmilla

Trabalha y trabalha, Ludmilla não para e a garota está on fire, depois do sucesso do ‘Lud Session’ os fãs entraram em concordância para pedir um álbum pop, que a gatinha sabe fazer muito bem, né? A cantora foi para Los Angeles gravar o áudio do seu novo trabalho e conta que está ansiosa com o resultado.

“Vocês pediram tanto um álbum pop, a espera não vai ser em vão. Vim aqui para LA gravar todas as vozes do meu álbum. Espero que vocês curtam, porque está dando trabalho, mas estou feliz com o resultado”, disse a musa.

Recado da Ludmilla pic.twitter.com/zvAjUFf3Wh — LUDMILLA BRASIL 🐝👑 (@LudmillanoBR) June 13, 2022

Vale lembrar que ela está fazendo esse novo trabalho com o produtor de Beyoncé, Rihanna e Jay-Z e ainda se encontrou com o empresário de Kehlani. Os fãs foram à loucura e já levantam suspeitas de que as duas pudessem estarem trabalhando juntas.