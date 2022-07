Ludmilla vence a categoria Artista Musical e se torna a primeira preta ganhadora do prêmio￼

Estou digitando com os pés, minhas mãos estão ocupadas aplaudindo!!! Mais um marco para a carreira de Ludmilla. A cantora foi umas das premiadas na noite de ontem, 26, no Prêmio da MTV Miaw 2022, mas o mais importante é que Ludmilla foi a primeira cantora preta a vencer na categoria.

A cantora recebeu ainda recebeu uma homenagem durante a premiação pelos seus 10 anos de carreira que serão completados em setembro. “Gente! Eu realmente não sabia de nada, estou feliz e me sentindo plena. Obrigada a todos que curtem o meu trabalho e, principalmente, aos meus fãs por terem me carregado no colo até aqui. Eu faço música com muito amor e verdade e, tenho certeza que, é por isso que cheguei a essa década de carreira. Que venham mais dez, vinte, trinta anos…” – planeja e comemora Ludmilla.