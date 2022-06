Ludmilla pede dica de série no Twitter, veja quais foram as 5 mais indicadas

Cantora pediu dica para os seu seguidores e recebeu bons nomes para sua lista

Nem só de música se vive! Ludmilla pediu dicas de séries para os seus seguidores no Twitter e mesmo que muitos brincassem, falando para a gata assistir ‘Anitta: Made In Honório’, muitos nomes de boas séries foram citados. Veja quais foram as cinco mais comentadas pelo público.

Maldivas

Tem coisa melhor que bons drinks, mulheres ricas, dinheiro, confusão e gritaria? N Ao tem! Tudo que a gente gosta está nessa série estrelada por Bruna Marquezine, Manu Gavassi, Natália Klein, Sheron Menezzes e Carol Castro. As dondocas passam poucas e boas em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e muitos segredos são revelados no meio da trama eletrizante que deixa qualquer um de boca aberta.

The Boys

Uma daquelas séries de super heróis que eu assisto por um único motivo: homens! Aloca! A trama conta a história dos sete super-heróis mais fortes da Terra em relação ao poder que emanam. Porém, a história se mantém conectada quando os protagonistas usam seus poderes para o mal e têm que ser detidos por Hughie, Billy e o resto do time. Essa é de tirar o fôlego.

Heartstopper

Foi aqui que pediram um romance para derreter o coração? A série conta a história de Charlie e Nick, que dentro da trama descobrem que são mais que amigos e mais que friends, começando a se conhecer melhor e embalar os telespectadores por um romance que discute a abordagem LGBTQIA+. Vida escolar e amorosa se enlaçam deixando a trama ainda mais interessante, essa é sucesso!

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Good Place

Essa pode colocar na minha conta, maratona essa série e em um mês consegui colocar tudo em dia, gostei muito, Lud. A história trata de pessoas que morreram e estão no “inferno” fantasiado de céu. Os personagens têm que viver com seus piores pesadelos de uma forma diferente do que imaginaram, com um capeta bem elegante e sábio. Aqui você pode esperar muitas reviravoltas e um final surpreendente.

Stranger Things

Ainda preciso dizer alguma coisa? Essa é sucesso no Brasil e no mundo. Tudo começou com um Demogorgon e agora já se tornou um Vecna que é o terror do elenco da série. A trama é envolvente e conta a história de adolescentes que descobrem acontecimentos sobrenaturais na pacata cidade de Hawkins, não vou nem dizer muita coisa para não dar spoiler.