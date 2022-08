Ludmilla recebe seis indicações no Prêmio Multishow e agradece: “Juntos somos mais fortes”

Cantora compartilhou a notícia com seus fãs e seguidores no Instagram

Ludmilla não cansa de ser uma fada sensata quando o assunto é ser grata pelos feitos e conquistas. A cantora usou seu Twitter para agradecer a todas as indicações que recebeu no Prêmio Multishow e ainda contou um pouquinho sobre seus projetos, os quais a fizeram alcançar um novo patamar. Afe, perfeita!

“Esse ano recebi seis indicações no Prêmio Multishow. Uma delas com o show que idealizei e virou uma experiência que está rodando o Brasil e por onde passa é sold out. Outra com a música que escrevi pra mulher da minha vida em uma das paisagens mais lindas que meus olhos já viram”, escreveu a musa.

Muito grata e feliz de ter minha arte reconhecida, mas mais feliz ainda de saber que vários outros artistas pretos admiro tanto, estão nessa comigo. Tasha e Tracie, Iza, Djonga, Emicida, L7, Baco, Liniker, Xamã e vários os outros. Juntos somos mais fortes! ❤️ — LUDMILLA (@Ludmilla) August 29, 2022

Tá na cara que pelo menos um prêmio a rainha vai levar para casa. Numanice tá na boca do povo e a gente não pode negar!