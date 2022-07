Numanice ameaçado? Marca é registrada e não é no nome de Ludmilla

Cantora usou seu Twitter para dizer que o seu pagodinho está passando por processos judiciais de marca

Não! Pelo amor de Deus, não! Eu não aceito que acabem com o Numanice, a única coisa que me trazia felicidade em ser brasileira. Aloca! Ludmilla usou seu Twitter para contar que a marca está registrada no nome de outra pessoa e não no seu, o que coloca tudo em risco.

“Ô gente, corre aqui que eu tenho uma fofoca pra vocês. Nosso culto Numanice tá ameaçado! Me contaram aqui que outra pessoa registrou a marca “Numanice”. Já tô correndo aqui pra resolver com a minha equipe, mas quero que vocês mandem muita energia positiva. A nossa pregação não pode acabar!”, escreveu a cantora.

Lud ainda disse que o dono da marca está de boa e que tem revelações para fazer adiante ao projeto. “Em breve espero voltar com boas notícias. O nosso pagodinho já virou religião!”, disse.

O dono da marca, tá de boa, mas uma coluna me procurou hoje com essa notícia, justo quando eu tava pra anunciar mais um babado pra vocês. Pode uma coisa dessa? Enfim, em breve espero voltar com boas noticias. O nosso pagodinho já virou religião! — LUDMILLA (@Ludmilla) July 14, 2022

O pagode vai mostrar o seu poder, independente do que aconteça. Fé, Lud.